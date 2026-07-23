‼️Один человек погиб, еще четверо ранены, в том числе двое детей, из-за ночной атаки ВСУ на Крым «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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‼️Один человек погиб, еще четверо ранены, в том числе двое детей, из-за ночной атаки ВСУ на Крым «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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