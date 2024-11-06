В Кабмине поддержали проект об ужесточении наказания за пропаганду нацизма

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о новом административном наказании в виде обязательных работ за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
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