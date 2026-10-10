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Кейт Миддлтон и принц Уильям встали за кассу IKEA в Белфасте

Кейт Миддлтон и принц Уильям встали за кассу IKEA в Белфасте

9 октября принц и принцесса Уэльские появились в Белфасте. Заранее о поездке не сообщали: королевские визиты в Северную Ирландию по протоколу не анонсируют, а сами мероприятия проходят при усиленных мерах безопасности.

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