В России новый лоббист мигрантов? Титов обратился к Путину с предложением

Титов предложил Путину упростить механизм трудовой миграции для жителей Юго-Восточной Азии.Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту Владимиру Путину упростить механизм трудовой миграции для граждан так называемых визовых стран (тех, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза).
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