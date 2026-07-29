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Раскрыт один из участников нападения на награжденного Путиным ученого РАН

Задержание подозреваемого Раскрыт один из участников избиения известного российского ученого Никиты Зезина, главы Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН, которого наградил президент России Владимир Путин.

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