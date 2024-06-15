К чему приведёт выход Армении из ОДКБ: Эксперт поделился своим честным мнением

Богдан Безпалько рассказал, чем для Армении может обернуться выход из военно-политического блокаНа этой неделе премьер Армении признался, что готовится к выходу из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии