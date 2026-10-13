Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили

Владимир Зеленский, выступая на Варшавской конференции по безопасности, раскопал очередную "сенсацию": удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к падению числа российских пользователей в украинском и западном сегментах интернета, что, по его словам, снизило количество "ботов" и "ненависти" на платформах .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин освободил Л...
- Юрия Антонова вне...
- ЛС США выступают за ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым