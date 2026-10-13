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Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили

Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили

Владимир Зеленский, выступая на Варшавской конференции по безопасности, раскопал очередную "сенсацию": удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к падению числа российских пользователей в украинском и западном сегментах интернета, что, по его словам, снизило количество "ботов" и "ненависти" на платформах .

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