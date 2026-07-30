iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

ChatGPT штурмует отметку в 1 млрд пользователей в неделю

ChatGPT штурмует отметку в 1 млрд пользователей в неделю

По данным The Information, аудитория сервиса OpenAI почти достигла исторической отметки спустя 7 месяцев после первоначального плана компанииChatGPT приблизился к отметке в 1 млрд активных пользователей в неделю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии