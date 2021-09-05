Пророческое Новолуние: кому несказанно повезет на неделе с 6 по 12 сентября

Мир так устроен, что предвидеть свои судьбы простые люди не могут. Но что же делать, если вопросов к Вселенной накопилось немало и хочется узнать, что будет дальше? Совет на этот случай прост: обратиться за помощью к профессиональному астрологу.
Мир так устроен, что предвидеть свои судьбы простые люди не могут. Но что же делать, если вопросов к Вселенной накопилось немало и хочется узнать, что будет дальше? Совет на этот случай прост: обратиться за помощью к профессиональному астрологу.
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