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Пророческое Новолуние: кому несказанно повезет на неделе с 6 по 12 сентября

Пророческое Новолуние: кому несказанно повезет на неделе с 6 по 12 сентября

Мир так устроен, что предвидеть свои судьбы простые люди не могут. Но что же делать, если вопросов к Вселенной накопилось немало и хочется узнать, что будет дальше? Совет на этот случай прост: обратиться за помощью к профессиональному астрологу.

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