Раскол из-за SWIFT между США и Европой грозит сорвать переговоры по Украине

Если ограниченный доступ России к мировой платежной службе продвинет переговоры вперед, игра определенно стоит свеч Разногласия между Америкой и Европой из-за снятия с России наименее эффективных санкций чреваты серьезными последствиями для мирных переговоров по Украине.