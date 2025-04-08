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Раскол из-за SWIFT между США и Европой грозит сорвать переговоры по Украине

Раскол из-за SWIFT между США и Европой грозит сорвать переговоры по Украине

Если ограниченный доступ России к мировой платежной службе продвинет переговоры вперед, игра определенно стоит свеч Разногласия между Америкой и Европой из-за снятия с России наименее эффективных санкций чреваты серьезными последствиями для мирных переговоров по Украине.

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