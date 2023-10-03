СК предъявил обвинение высшим военным чиновникам Киева в терактах в РФ

Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ, представителям высшего военного руководства Украины были предъявлены обвинения в совершении терактов в России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года с применением БПЛА.
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