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СК предъявил обвинение высшим военным чиновникам Киева в терактах в РФ

СК предъявил обвинение высшим военным чиновникам Киева в терактах в РФ

Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ, представителям высшего военного руководства Украины были предъявлены обвинения в совершении терактов в России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года с применением БПЛА.

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