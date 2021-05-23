Глава ЕК призвала наказать виновных в посадке самолета в Минске

СпутникПолитикаГлава ЕК призвала наказать виновных в посадке самолета в МинскеВиновные в посадке самолета Ryanair в Минске должны быть наказаны и в отношении них необходимо ввести санкции.Вернуться к статье6527НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена БресловаМолодец, Батька! так и надо с мерзавцами поступать! На мнение евро-идиотов нас рать, пусть воют... Хорошо бы и России защищать свои интересы и разбираться с мерзавцами, где бы они не находились...ПСПавел СмирновПротив негодяев и мерзавцев все методы хороши.Павелда пусть тявкают сколько угодно шавки, с уродами только так можно и нужно поступатьИсайчиков ВФ gtА о чем думал господин Протасевич, когда решил пролететь над Белоруссией? Воздушное пространство страны- это не нейтральные воды...Татьяна ЮринаОчень правильный арест Протасевича, как здорово, что власти Белоруссии не оглядываются на завывания Запада.Адель НеважноСдается мне, что не хилое бабло получил Рома в Афинах... много переговоров, заключение сделки.. вот и ноют теперь все... на одного гавкающего меньше стало. Молодец Лукашенко. Пусть гавкают, пусть ... скоро утихнут... заткнулись ведь о навальненке, когда тот срок огреб. Так что .. после вынесения приговора... станет тише. А сейчас должны, даже просто обязаны... высказываться все об его освобождении... это ведь тоже... как бы... чтобы позорить Белоруссию.. пиар ход. Так что гавкать теперь будут из каждого утюга . Но черт возьми.. чувствую что я в СССР.. ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ И ЧЕТКАЯ ОПЕРАЦИЯ БРАВО СПЕЦСЛУЖБАМ БЕЛОРУССИИ))AIAlex ImenОпять раздувают лживый пузырь. Посадить самолёт было необходимо, поскольку мог взорваться в воздухе. Которое дело открыли по соответствующей статье. Арестовали провокатора на белорусской территории. Шавки-марионетки растявкались. США похищали людей с чужой территории или незаконно требовали их депортации и все помалкивал. Причем людей невиновных и даже иностранных граждан. Батьку нужно поддержать.Николай ФедюковВсё правильно, 100% попаданиеVИVarshavskiy ИващенкоПопалась,птичка!Кирилл Войнов Войнов Кирилл НиколаевиПротасевич и все ему подобные, типа Тихановская, должны быть пойманы и посажены в тюрьмы за попытки свержения легитимного строя в Беларуси лет на 20. Любое другое государство так и должно поступать, защищая себя от внутренних и внешних провокаторов!Андрей БалашовВ Вашем комментарии есть одно лишнее слово - другое... Что-то ничего не было слышно о судьбе активистов за выход Квебека из состава Канады...Женя ГанинБеларусия создает прицедент , таким же макаром будут теперь сожать и беларуские самалёты с людьми из списка и арестовывать их.Alex ZimА то пиндосы раньше стеснялись посадить какой угодно самолет!ВЛВиталий ЛитвиновДа ладно, какой прецедент? Американцы подобный трюк проделывали не раз, да и хохлы сажали самолёт чтобы арестовать Мартиросяна. И в ЕС сажали наш самолёт. чтобы найти в нём Сноудена. так что заткнулась бы эта дура Урсула (Медведица) фон дер Ляйнен и молчала в тряпочку.Ирина ЧерныхУчи матчасть, умник!Марат БикмеевНу пусть попробуют ....Андрей БалашовЩегол-подпиндосник, ты с какого дуба рухнул?Татьяна Морозоваэто ЕК бла бла всем осточертело пора бы им призвать на помощь фантазию и придумать что нибудь по новее...))Аля КаримоваВ смысле бла бла была,вы хоть в курсе ситуации,что за совковое мнение???Ирина ЧерныхЭто у вас холуйское мнение.ЕСЕлена СолнцеваИ заодно пусть против себя примут санкции. Забыли как обыскивали в Вене самолёт президента страны Мадуро в поисках врага США?Наталья СтавицкаяДа да, внаглую посадили и обыскали ПРЕЗИДЕНТСКИЙ самолет! А Лукашенко сделал все чисто - посадили заминированный самолет, собственно, так все делают. Потом обыскали - опять же, все правильно, надо же разобраться и найти если не террориста, то того, кто эту кашу заварил. А то, что "случайно" нашли настоящего террориста и врага народа - ну так это приятный бонус правильных оперативных действий спецслужб, так получилось:):):)SISergey IvanovВместо одного Навального найдут другого Навального. Вместо одного Протасевича найдут другого Протасевича. А вот вонь стоять будет долго! Стареет Батька. Глупеет. Видать и в самом деле пересидел. Разругался со всей Европой. Надо сказать, что прецеденты такого рода были и раньше. США вот не стесняются! У них ведь по всему миру на первом месте- интересы США. А «законность»- это для всех остальных. Но это американцы. А вот Батьке эта его глупость долго икаться будет! Рынки в Европе потеряет. Устроят ему обструкцию. Выжмут Белоруссию оттуда. А России независимая Белоруссия не нужна. Россия заглотит ее вместе с Батькой и переварит. Будет еще одна губерния. А Батьку просто в сортир спустит. И что? Стоил какой- то там Протасевич вот этого? Да и ведь вопрос можно было по- тихому решить: Для этого Новичок очень подходит....Alex ZimНет у него Петрова с Башировым. Что до Протасевича, то урок запомниться на какое-то время.Vladimir LioubimcevУрок весьма наглядный. Лучше один раз сделать, чем миллион раз сказать...Константин ЗаболотныйА зачем искать то? Вот вы-ну чем ни кандидат на замену?Тем более позиция ваша рпям-таки по известной частушке Советского периода: Еали вас ударят раз-вы сначала вскрикните. Раз,раз,ещё раз, а потом привыкните!!! Хорошо исполняется под "Цыганочку".Андрей БалашовЛихо закрученный сюжетец. Минирования не было, а был некий Протасевич. Операция под названием "Перехват"....Vladimir LioubimcevПусть вначале ЕК обратит внимание на собственную кривую рожу.Валерий ПашнинКак веревочке ни виться, а конца не миновать.ВЛВиталий ЛитвиновТеперь Лукашенко, придётся сделать окончательную перестановку мебели в кабинете: выкинуть на свалку стул с написанным на спинке словом "Европа" Два стула в кабинете стали в ряд, На них начертано «Россия» и «Европа», Но там не двое, как положено, сидят, Сидит одна Рыгорычева жопа. Но на оставшемся стуле он будет продолжать сидеть не делая телодвижений навстречу интеграции с РоссиейВладимир ШвайбовичНужно интегрироваться с Россией, но не с тобой. Похоже, ты из ВКЛ вылез.Игорь ЛашкевичКак всегда визги ущемленной гейевропы. Упыри-предатели должны сидеть в тюрьме.Александр ШульгинА где они все были,когда Обама Сноудена из боливийского самолета пытался достать?Или засунули свои языки Бараку в задницу и тщательно вылизывали?Александр ЦапкоОпять постоянные ошибки в правописании статей. Это ненависть к языку, или безграмотность?Александр Цапко"Ранее несколько европейских политиков выразили возмущение по поводу инйидента с самолетом." Как это прочитать?WWaleryИ что- не смогли прочитать? Вас интересует материал статьи или языки написания? При таком интеллекте с концентрациями на ошибки вам в интернет лучше не ходить. Александр Цапкшо, зря трафик занимаете... мешаете прямо таки!Александр ЦапкоКонечно же я смог прочитать, но прикрываться и оправдываться интернетом не стоит. Если мы в интернете, то получается, что это зелёный свет для беспредела? Это: 1)неуважение к себе 2)неуважение к другим 3)неуважение к языку. Правильнее было бы извиниться перед публикой и поблагодарить за совет. Лично я радуюсь, когда мне указывают на ошибки и благодарю.WWaleryДа мало ли что - человек торопится, или не русский, или клавиатура... или под градусом... Главное понять - что хотел донести, а как это сделано уже второе и не самое главное. И кроме того диалог следует вести по теме, но не по грамматике. И уважение тут совершенно не причем - тут такое место где все равные.Александр ЦапкоБлагодарю за отклик. Если делаются ошибки в комментариях, то это ещё можно понять и простить, но если это делает автор статьи, то это уже проблема. СМИ формируют мнение населения, а это налагает на авторов ответственность. Можно представить, если подобные ошибки будут делаться в правительственных протоколах, в составлении законов, в школьных учебниках и т. д., то это уже будет пониматься как преступление с наказанием. Так постепенно можно вернуться к крепостному праву, когда на всю деревню грамотой владели только священники и помещики а остальных называли быдлом.WWaleryКасательно ответственности автора при подготовке статьи с Вами полностью соглашаюсь. Одновременно Вас информирую, что учебники Истории в республиках постсоветского пространства сегодня уже преднамеренно искажаются сведениями абсолютно не соответствующими реальности. Так что "Крепостное право" полагаю в самом худшем его понимании скоро наступит. Это сегодня такая идеология, про которую в Конституции ни слова, однако слово "сословия" имеется... Вас могу успокоить - грамотеи - писарьчуки тем не менее нужны в любом обществе.Александр ЦапкоНичего, скоро всё будет хорошо – так написано в Библии. Ведь у земного шара есть хозяин, который налил океаны, поставил горы, насадил леса...WWaleryАлександр, сдается - для этого хозяина мы лишнее звено...Александр ЦапкоЕсли посмотреть на историю человечества, то кажется, что так и есть. Но этому есть объяснение. Так как люди по предложению Сатаны захотели назависимости от Бога, то Бог разрешил этой ОПГ доказать, что они могут обойтись без Бога. Поэтому Бог дал Сатане и людям отрезок времени от А до Б для того, чтобы вся эта ОПГ доказала, что они без Бога проживут. А раз Сатана, демоны и люди могут жить без Бога, то этим фактом вся эта банда заявляет, что они сами боги! Бог предупредил, что люди перепробуют: все формы правления, все религии, научно-технические достижения и т. д., а в точке Б нам всем придёт конец, причём без вмешательства Бога. Мы должны сами себя сгубить. Но Бог этого не позволит и сохранит тех, кто на Его стороне. Сейчас на стороне Бога около 10 % людей.Александр ЦапкоЕсли посмотреть на историю человечества, то кажется, что так и есть. Но этому есть объяснение. Так как люди по предложению Сатаны захотели назависимости от Бога, то Бог разрешил этой ОПГ доказать, что они могут обойтись без Бога. Поэтому Бог дал Сатане и людям отрезок времени от А до Б для того, чтобы вся эта ОПГ доказала, что они без Бога проживут. А раз Сатана, демоны и люди могут жить без Бога, то этим фактом вся эта банда заявляет, что они сами боги! Бог предупредил, что люди перепробуют: все формы правления, все религии, научно-технические достижения и т. д., а в точке Б нам всем придёт конец, причём без вмешательства Бога. Мы должны сами себя сгубить. Но Бог этого не позволит и сохранит тех, кто на Его стороне. Сейчас на стороне Бога около 10 % людей.vilen petrovкак ни смотри,но существование ни бога ни сатаны никем не доказано,если отбросить религию и сатанизм,что в сухом остатке,порочные наклонности людей,желание быть выше других,чем европеец лучше тебя лично,абсолютно ничем,так почему же они считают,что вправе учить других как им жить??раньше запад грабил колонии и за счёт приобретения ресурсов развивал технологии-был на переднем фланге,а сейчас когда они лишились колоний мир изменился и не они уже лидеры в технологиях,лидеры на востоке и им трудно с этим смириться,они не хотят себе в этом признаться.Александр Цапко1)Кое-что о Сатане. Самое большое достижение Сатаны–в том, что он смог многим доказать, что будто бы его не существует. Но судя по тому, как организованы и ежесекундно происходят злые дела в мире, сомневаться в наличии Сатаны не приходится. Его управление очевидно. Все люди хотят хорошо жить, но почему-то берут палки и начинают друг друга лупасить, как-будто их кто-то дёргает за верёвочки. Странные какие-то люди!? Но что бы они были такими, их надо воспитать такими. Для этого достаточно подкинуть всего одну идею–быть свободными и самим определять, что такое хорошо и что такое плохо. Всего лишь предложить людям свободу и... нам конец! Потому, что только Тот кто нас создал, только Он и определяет нормы жизни и даёт нам свои инструкции. Он "загоняет" нас в свои рамки, чтобы оградить нас от беды. Есть поговорка: "Лучше быть рабом у Бога, чем свободным у Сатаны". Везде нужны рамки: в приготовлении и употреблении пищи; в технике; в спорте; в отношениях между людьми и т. д. Надо быть благодарными за то, что существуют рамки. Рамки–это техника нашей же безопасности. А лозунг Сатаны – "Свобода!" Вся история человечества–это битва за свободу. А сколько пролито крови в результате?! Одна ж/д цистерна–это кровь 12.600 человек; в 79 ж/д цистернах кровь 1 млн. человек. Во 2-й мировой войне погибло≈71 млн. человек! Сколько это цистерн крови?! А кто дирижёр?! А где обещанная свобода?! 2)Кое-что о Боге. Как известно, люди до сих пор не создали, и не произвели на свет ни одного вещества. Мы всё берём у Бога: воздух, воду, нефть, газ, металлы, растения и животных и т. д. Далее, чтобы из всех Его веществ произвести что-нибудь, мы применяем законы, которые Он создал: математику, физику, химию, астрономию, биологию, термодинамику и т. д., а мы только лишь по чуть-чуть открываем Его законы, которые были до появления людей и пользуемся ими. Если бы на земле не было ни одного человека, то много бы потеряла Земля? Ничего. Бог всё создал для нас! Всё больше учёных поддерживают сторону Бога, а не слепой случай. Если взять, разобрать часы или машину, а потом трясти их миллион лет, то соберутся ли они опять? Нет. В Библии есть десятки пророчеств, которые все сбылись и продолжают сбываться. Ни одно пророчество не дало сбоя! Мы так устроены, что не знаем, что с нами будет даже через 5 минут, а Бог всё знает и заранее милостливо нас предупреждает. Заранее! Более того Бог делится с нами своими планами. В его планах: ликвидировать всё зло вместе с автором–Сатаной и его людьми; восстановить потеряный рай и привести людей к совершенству и вечной жизни. Первый человек Адам прожил всего 930 лет, а мог бы жить до сего дня, если бы не захотел свободы. Вот такая коротенькая информация, которая не популярня в церквях, СМИ, у политиков, у бизнеса, в вооружёных силах и всех остальных людей.vilen petrovиз 20 кг органики получается 20 г нефти,я не могу представить себе кучу органики,чтобы образовались миллионы тонн нефти в одном месте,видно не открыт ещё закон происхождения нефти в природе,и мнение якобы учёных наверняка ошибочное,как и вся история человечества и природы,но и эvilen petrovно и это не является доказательством бога,нам толдычат,что человечеству 5 000 лет,а как же тогда быть с динозаврами вымершими по утверждению так называемых учёных 65 000 000 лет назад,если найдены следы существа,похожие на человеческие (индефицировать что это за существо невозможно,так как за давностью лет не сохранилось ДНК) поверх следа динозавра,то есть они жили в одно и тоже время,но по теории так называемых учёных человека не существовало ни в каком виде.а уж про необьяснимые находки 300 000 000 лет и позже и колесо например,сфальсифицировать невозможно найдено в породе этого возраста,причём извлечь не удалось современным инструментам не поддалось без разрушения.Ирина ЧерныхЛукашенко прав: Если это можно американцам, то можно всем!Марат БикмеевНу пусть Асанжа освободят для начала. Потом Сноудэну амнистию... А вообще классно сработали белорусы (может даже и с нашей помощью)...Теперь этот упырек надолго присядет ))Сергей АлексеевА в рот им жованной морковкой не плюнуть...?Наталья СтавицкаяВообще-то, не Лукашенко это начал. Помните, как Австрия принудительно посадила президентский самолет, кажется венесуэльский, обыскивали на предмет нахождения там Сноудена. Тогда что-то никто не возмущался их самоуправством, причем, самолет был ПРЕЗИДЕНТСКИЙ!!! И если бы Сноудена нашли, то тоже ведь арестовали бы и ему то уж точно смертная казнь бы грозила. А теперь крик подняли, как он посмел??? Просто посмел и все! И молодец!Андрей МарченковСамолет президента Боливии кажется...galina slednevaКак они достали...что не подходит под их шаблон , сразу санкции...а может надо по серьезному и им санкции включать?Мельников АлександрЭто совсем не лишнее напоминание тем кто думает, что можно призывать людей к убийству правоохранителей и членов их семей. За действия и призывы против себя правоохранители и будут действовать в рамках применимого национального законодательства. Но вот за действия и призывы против своих семей правоохранители будут действовать без оглядки на закон. Причём, негласно, даже сотрудники противоборствующих, на государственном или блоковом уровне спецслужб, согласованно и неотвратимо.ТИТолич ИвановПрезидента Боливии по указанию ЕС посадили в Австрии и подвергли унизительному досмотру! Что уже забыли демократы-попугаи?!Роман РомановБатька Бульбаш жжот!!! Класс! Их КГБ супер!ВЛВиталий ЛитвиновСамое интересное, что виновных в посадке самолёта в Минске, вряд ли найдут. человек сообщивший об угрозе взрыва на борту аноним, но по всем правилам, командир борта должен посадить самолёт и сам определить место посадки, что и было сделано. Всё остальное досужие домыслы. хайли лайкли, западных чиновников. И любые санкции против Белоруссии, являются незаконными. Но западу не привыкать на основе хайли лайкли применять санкции даже к России. а что уж говорить о Белоруссии. жаль только. что и после этого Лукашенко будет всячески противиться интеграции с Россией. Даже непонятно. что ещё должно произойти. чтобы он понял, без интеграции с Россией запад его раздавит.sergey lapkinНе найдут,так назначат. В первый раз,что ли.vilen petrovевропа не заметила посадку белорусского самолёта в аэропорту жуляны, под угрозой применения оружия,а здесь никто не говорит,что белорусы угрожали применить оружие,а реакция бурная,даже северный поток затронут,смешно,у нас с газом всё в порядке,а европы?ой мама ,мама что мы будем делать когда настанут зимние холода??они ведут себя так,как будто газ нужен нам,да пусть к чёртовой матери замерзают,не знаю из каких соображений Путин подписался достраивать поток,все прекрасно знали,что в России нет судов способных достроить северный поток 2,нужно было просто подавать в суды против компаний обязавшихся построить северный поток,что ввели санкции нам плевать -это не мотив бросить строительство,пусть бы меж собой и разбирались.Igor SochДвойные стандарты... Надо Бута им напомнить, лётчика Ярошенко, ещё есть кого, кто по надуманным приговорам сидит у американцев... Так что пусть замолкнут и сопят в тряпочку.ИБИрина БогдановаКак они за экстремиста все горой встали:(!!! Они бы так Ассанжа защищали!!! А он где? В тюрьме! Он честнейший человек на планете!Анатолий ЛунинА вдруг оажется, что звонок был Англии или какой другой очень демократичной страны. Судя по реакции, всё было просчитано заранее :посадят - мины нет - виноват батька, не посадят - опять виноват - не отреагировал, нельзя летать.Mikhail YurievitchНе слипнется наказывать Израиль и Укроину за распространение фэйков об освободительном движении Хамас? США по головке не погладят.Александр УдальцовКомментировать
Свежие комментарии