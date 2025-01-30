MGM Resorts урегулировала судебные иски после кражи миллионов клиентских записей в результате утечки данных

Гигант гостиниц и казино MGM Resorts согласился выплатить 45 миллионов долларов, чтобы урегулировать более десятка коллективных исков после того, как хакеры похитили личные данные миллионов клиентов в ходе двух отдельных кибератак.
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