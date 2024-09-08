Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, Маркес – 5-й

Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, Маркес – 5-йGold & Goose / Red Bull Content PoolЛидер чемпионата Хорхе Мартин отпраздновал победу в спринте MotoGP на Гран При Сан-Марино в Мизано и упрочил лидерство в общем зачёте.
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