Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, Маркес – 5-й

Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, Маркес – 5-йGold & Goose / Red Bull Content PoolЛидер чемпионата Хорхе Мартин отпраздновал победу в спринте MotoGP на Гран При Сан-Марино в Мизано и упрочил лидерство в общем зачёте.