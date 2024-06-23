Слуцкий: теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне

Они направлены на создание паники у российского народа Глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне для того, чтобы посеять панику и разобщить народ в России.