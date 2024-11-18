Столичный спецназ Росгвардии отметил день образования РУБОП

Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу Москве, приняли участие в мероприятии, приуроченному 36-й годовщине со дня образования управления по борьбе с организованной преступностью, правопреемником которого является спецподразделение столичного главка Росгвардии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии