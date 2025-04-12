Скрытые угрозы виртуальных знакомств

Что предпочитают умалчивать взрослые участники онлайн-платформ? Современные сервисы для знакомств таят в себе немало подводных камней, связанных с тем, какую информацию пользователи предпочитают скрывать или искажать при создании своих профилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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