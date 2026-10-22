«Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на ближайшие три года в первом чтении. При подготовке документа ко второму чтению необходимо сохранить финансирование ключевых направлений Народной программы партии, заявил ее председатель Дмитрий Медведев на совещании с руководством партии и членами Правительства, сообщает пресс-служба «Единой России».