«Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на ближайшие три года в первом чтении. При подготовке документа ко второму чтению необходимо сохранить финансирование ключевых направлений Народной программы партии, заявил ее председатель Дмитрий Медведев на совещании с руководством партии и членами Правительства, сообщает пресс-служба «Единой России».
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