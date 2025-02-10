Стала известна дата рассмотрения законопроекта об изменении процедуры сдачи ОГЭ

Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому в пяти регионах России появится возможность сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников только по русскому языку и математике, в среду, 12 февраля.
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