Глава Евросовета назвал «не соответствующей международному праву» израильскую атаку на госпиталь в Газе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель вечером во вторник, 17 октября, на брифинге в Брюсселе по итогам видеосовещания европейских лидеров по теме обострения на Ближнем Востоке заявил, что удар по госпиталю в секторе Газа не соответствует международному праву, – сообщают СМИ.