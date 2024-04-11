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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Яндекс» начал тестирование платформы облачного гейминга «Плюс Гейминг» «Я...

«Яндекс» начал тестирование платформы облачного гейминга «Плюс Гейминг» «Я...

«Яндекс» начал тестирование платформы облачного гейминга «Плюс Гейминг»«Яндекс» открыл приём заявок на участие в тестировании платформы облачного гейминга «Плюс Гейминг», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Плюс».

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