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Третьяк об арене в Грозном: «Хоккей – наша национальная гордость, президент играет. Мы в Чечне, где настоящие мужчины любят спорт. Надеемся, здесь появятся новые Овечкины и Харламовы»

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял участие в открытии ледовой арены «Ахмат» в Грозном.

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