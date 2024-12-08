Одному сыну на свадьбу двухкомнатную квартиру, а другому в свое время – символический конвертик: «Потому что его жена воротит нос!»— Я вдова, муж умер рано, двадцать четыре года назад, – рассказывает Валентина Юрьевна.
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