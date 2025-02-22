Повстанцы ДР Конго сообщили о готовности к прекращению огня и началу переговоров

REUTERS/Djaffar Al Katanty Конголезская повстанческая коалиция "Альянса реки Конго" (AFC), включающая в себя группировку М23 ("Движение 23 марта"), заявила о готовности к немедленному прекращению огня и началу переговоров на востоке Демократической Республики Конго.