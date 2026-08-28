Есть видео атаки «Гераней» на ликеро-водочный завод «Хортица», отбить ВСУ не смогли

Предприятие в Запорожье полностью уничтожено. Владелец завода объявлен в розыск в России.В интернете появились кадры, на которых запечатлена безуспешная попытка украинских военных отразить удар русских дронов по ликеро-водочному заводу «Хортица» в Запорожье.