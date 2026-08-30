Реактивные «Герани» более суток безостановочно атакуют цели на Украине

В течение минувших суток ВС РФ практически безостановочно наносили удары по целям в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, а также оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.