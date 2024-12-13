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Турецкий выигрыш, издержки которого Анкара будет стремиться переложить на Россию

Турецкий выигрыш, издержки которого Анкара будет стремиться переложить на Россию Коллапс сирийской государственности принес немало радости для турецких элит и лично президента Турции Р.

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