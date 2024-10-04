Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Данные не врут: британские ученые точно высчитали шансы Украины на победу

Данные не врут: британские ученые точно высчитали шансы Украины на победу

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ Протоукраинские копатели Черного моря, помимо окаменелого борща, оставили после себя глиняные таблички, одна из которых гласит: "Нет такой зрады, которую нельзя было бы объявить перемогой".

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Комментарии
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aboreiko Борейко
Не стоит говорить о шансах Украины на победу. Справедливей сказать о шансах Украины на выживание.
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7 час.
Юрий Золотарев
Закапывать ВСЕХ бандер!! НЕлюдям не место на поверхности нашей Планеты!
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4 час.
Андрей Тимохин
Думается: не станет Генштаб шагать до самого Киева(всего лишь мысль вслух)🤔
Ответить
1 час.

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