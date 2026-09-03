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Газета.ру

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Вдова модельера Валентина Юдашкина опубликовала фото со свадьбы дочери

Вдова модельера Валентина Юдашкина опубликовала фото со свадьбы дочери

Вдова модельера Валентина Юдашкина показала фото со свадьбы дочери. Марина Юдашкина посвятила пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в годовщину этого события.

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