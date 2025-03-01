Напряжение на фронте: новости СВО от 1 марта 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1101-й день спецоперации России на Украине

На утро 1 марта 2025 года ситуация на фронтах специальной военной операции остается напряженной. Российские войска продолжают выполнять задачи на ключевых направлениях, нанося точечные удары по военной инфраструктуре противника и отражая попытки ВСУ переломить ход боевых действий.