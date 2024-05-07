Кто победил на президентских выборах в Панаме

Хосе Рауль Мулино, фаворит опросов и замена бывшего президента Рикардо Мартинелли (2009-2014), осужденного за отмывание денег и ставшего беженцем в посольстве Никарагуа, победил с большим отрывом в воскресенье на президентских выборах в Панаме.
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