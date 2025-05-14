Регулируемые тарифы на услуги по передаче электроэнергии могут быть повышены примерно на 24%. Такое повышение указано в заявке, поданной в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) государственным предприятием Moldelectrica.
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