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Гопак придется декоммунизовать

Гопак придется декоммунизовать

Знаменитый «украинский» танец, ставший трендом в TikTok, оказался советскимПо украинским телеграм-каналам разлетаются ролики, на которых люди из разных западных стран танцуют гопак на фоне местных достопримечательностей.

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