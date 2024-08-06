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Посол Ноздрев назвал лицемерием отказ Японии приглашать Россию в Хиросиму

Посол Ноздрев назвал лицемерием отказ Японии приглашать Россию в Хиросиму

Посол РФ в Токио Николай Ноздрев отреагировал на решение японских властей. Они не пригласили российских представителей на мероприятие в память о жертвах ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, передает ТАСС.

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