Посол Ноздрев назвал лицемерием отказ Японии приглашать Россию в Хиросиму

Посол РФ в Токио Николай Ноздрев отреагировал на решение японских властей. Они не пригласили российских представителей на мероприятие в память о жертвах ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, передает ТАСС.
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