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Жильцы дома-памятника срезали историческую решетку XIX века в Севастополе

Жильцы дома-памятника срезали историческую решетку XIX века в Севастополе

Доходный дом, возведенный в 1910 году по адресу улица Сенявина, 3, пережил годы войны и был бережно восстановлен, однако не устоял перед действиями современных собственников.

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