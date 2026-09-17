❗️Аксёнов признался, что потерял счет попыткам покушения на него за последние 12 лет Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что уже сбился со счета количества организованных против него покушений за последние двенадцать лет.
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