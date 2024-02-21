Жители Радошкович принимают активное участие в досрочном голосовании

В Беларуси продолжается досрочное голосование. Отдать свой голос на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов можно на избирательных участках с 12:00 до 19:00 без перерыва по субботу включительно.
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