Бежавший из РФ актер Бурковский явился на премьеру фильма в Каннах

На Каннском кинофестивале №77 актер Бурковский, бежавший из России месте со своей семьей после начала проведения спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, вдруг появился на красной дорожке среди групп Кирилла Серебренникова, сообщает издание Woman.
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