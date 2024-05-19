Бежавший из РФ актер Бурковский явился на премьеру фильма в Каннах

На Каннском кинофестивале №77 актер Бурковский, бежавший из России месте со своей семьей после начала проведения спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, вдруг появился на красной дорожке среди групп Кирилла Серебренникова, сообщает издание Woman.