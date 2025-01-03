Считавшийся потерянным Ford Escort неожиданно продали за 20 миллионов рублей

Несколько лет назад редкий Ford Escort Cosworth 1992 года, пробег которого составляет чуть более 1000 км, исчез из поля зрения коллекционеров, но неожиданным образом вернулся на одном из последних аукционов «Appreciating Classic».
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