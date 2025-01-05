👩🚒 В селе под Симферополем загорелось строение из-за светильника Короткое замыкание проводки привело к возгоранию двухэтажного строения в селе Софиевка.
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👩🚒 В селе под Симферополем загорелось строение из-за светильника Короткое замыкание проводки привело к возгоранию двухэтажного строения в селе Софиевка.