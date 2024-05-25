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ESA выбрало компании, которые построят грузовой корабль для полетов на МКС

ESA выбрало компании, которые построят грузовой корабль для полетов на МКС

Рендер корабля Nyx для полетов на МКС / © Exploration Company В ноябре ESA объявило конкурс на разработку грузового корабля, а 22 мая выбрало предложения от французско-немецкой компании Exploration Company и французско-итальянской фирмы Thales Alenia Space.

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