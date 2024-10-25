"Что с Поклонской случилось?" Экс-прокурор Крыма изумила даже прокатившуюся на свадьбе в катафалке Собчак

Татьянка Яцук Ну, как бы... еще со времён, когда она лобызала портрет Николая второго, и утирала мироточащие слёзы с его иконы, казалось, что деушка маленько как бы это сказать- не в себе...Может с возрастом энто дело прогрессирует?...🤔

Tatyana Fedotova А почему нет? Я считаю, что человек сам решает каким богам поклоняться. Вера в высшие силы у каждого может быть своя. Бог это совесть человека. Жить по совести это и значит по законам Бога. Бог это Бог, а священники это другое. Церковь это церковь. Бог это Бог