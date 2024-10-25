Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Журналист Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций от нового, так сказать, перформанса экс-прокурор Крыма.
"Что с Поклонской случилось?" Экс-прокурор Крыма изумила даже прокатившуюся на свадьбе в катафалке Собчак
Комментарии
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Татьянка Яцук
Ну, как бы... еще со времён, когда она лобызала портрет Николая второго, и утирала мироточащие слёзы с его иконы, казалось, что деушка маленько как бы это сказать- не в себе...Может с возрастом энто дело прогрессирует?...🤔
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4 час.
Tatyana Fedotova
А почему нет? Я считаю, что человек сам решает каким богам поклоняться. Вера в высшие силы у каждого может быть своя. Бог это совесть человека. Жить по совести это и значит по законам Бога. Бог это Бог, а священники это другое. Церковь это церковь. Бог это Бог
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4 час.
TF
Tatyana Fedotova
Сами вы кукукнулись. Почитайте про язычествохристианство насаждали мечом и огнём. Жили себе люди. У них были свои боги.. Ещё не известно благо или беда это была крещение Руси.
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2 час.
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