TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 037 подписчиков

От всесоюзной славы до требований репараций: как живет Ивар Калныньш, отрекшийся от советского прошлого

От всесоюзной славы до требований репараций: как живет Ивар Калныньш, отрекшийся от советского прошлого

Латвийский актер Ивар Калныньш, когда-то бывший одним из главных любимцев советских зрителей, полностью пересмотрел свое отношение к прошлому.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии