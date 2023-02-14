Daily Moscow

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Журналист Херш назвал подрыв «Северных потоков» изумительным уровнем глупости Белого дома

Журналист Херш назвал подрыв «Северных потоков» изумительным уровнем глупости Белого дома

Как заявил американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью Radio War Nerd, подрыв «Северных потоков» демонстрирует просто изумительный уровень глупости со стороны Белого дома и президента США Джо Байдена.

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