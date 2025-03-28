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Сергеев набрал 14 очков за 2+1 с «Локомотивом». Нападающий забил впервые за 5 туров

Иван Сергеев забил 2 гола и сделал 1 ассист. За игру у нападающего «Крыльев» 14 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +8 за голы, +3 за ассист).

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