Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Паганини, Сяо Хим Фа, Томоно, Фир и Гибсон, Хокке и Кункель

С 21 по 23 сентября в немецком Оберстдорфе пройдет турнир серии ISU Challenger – Nebelhorn Trophy. ISU Challenger Nebelhorn Trophy Оберстдорф, Германия Расписание 21 сентября, четверг Мужчины, короткая программа 15:00 Женщины, короткая программа 17:00 Пары, короткая программа 19:30 22 сентября, пятница Мужчины, произвольная программа 15:20 Танцы на льду, ритм-танец 17:30 Пары, произвольная программа 19:50 23 сентября, суббота Женщины, произвольная программа 12:15 Танцы на льду, произвольный танец 15:10 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх