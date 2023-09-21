Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Паганини, Сяо Хим Фа, Томоно, Фир и Гибсон, Хокке и Кункель

С 21 по 23 сентября в немецком Оберстдорфе пройдет турнир серии ISU Challenger – Nebelhorn Trophy. ISU Challenger Nebelhorn Trophy Оберстдорф, Германия Расписание 21 сентября, четверг Мужчины, короткая программа 15:00 Женщины, короткая программа 17:00 Пары, короткая программа 19:30 22 сентября, пятница Мужчины, произвольная программа 15:20 Танцы на льду, ритм-танец 17:30 Пары, произвольная программа 19:50 23 сентября, суббота Женщины, произвольная программа 12:15 Танцы на льду, произвольный танец 15:10 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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