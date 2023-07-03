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Четыре человека пострадали при взрыве в центре Токио

Четыре человека пострадали при взрыве в центре Токио

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве в здании в центре Токио. По информации телеканала NHK, взрыв прогремел примерно в 15:15 по местному времени в здании недалеко от железнодорожной станции Симбаси в районе Минато.

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