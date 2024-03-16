🗳 Избирательные участки Ялты посетила иностранная делегация В её составе — жители Индии и Индонезии.
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🗳 Избирательные участки Ялты посетила иностранная делегация В её составе — жители Индии и Индонезии.