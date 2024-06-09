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Российский велосипедист Савва Новиков выиграл велогонку «Золото Ладоги»

Российский велосипедист Савва Новиков выиграл велогонку «Золото Ладоги»

Российский велосипедист Савва Новиков выиграл международную многодневную велогонку «Золото Ладоги», которая в этом году была включена в программу Спортивных игр Санкт-Петербургского международного экономического форума.

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