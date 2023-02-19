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Глава Еврокомиссии: ЕС и США начали готовить санкции против РФ за два месяца до начала спецоперации на Украине

Глава Еврокомиссии: ЕС и США начали готовить санкции против РФ за два месяца до начала спецоперации на Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности, второй день проходящей в Германии, западные политики и чиновники продолжают сыпать антироссийскими высказываниями и делать громкие заявления о необходимости борьбы с Россией и поддержке в этом деле Украины.

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